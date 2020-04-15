Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 апреля 2020 года составило 22 человека

15 Апр 2020 2020-04-15T16:50:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Липецке благополучно перенесли коронавирус более двух десятков человек. По состоянию на 15 апреля 2020 года число выздоровевших от коронавируса в Липецке составило 22 человека.

Отметим, что ранее в Липецкой Covid-19 вылечили у 15 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, в эту среду врачи выписали еще 7 переболевших коронавирусом липчан. Все здоровы. Тем самым общее число активных зараженных в регионе сократилось. Теперь в Липецке коронавирусом болеют 63 человека.

Вместе с тем растет количество людей с подозрением на выделение вируса, на данный момент, 15 апреля 15.00 таких в Липецкой области 150 человек, среди них 8 детей. Четырем больным коронавирусом разрешили лечиться на дому. Разрешение на это дают врачи при условии соблюдения ряда правил.

ИСТОЧНИК KP.RU