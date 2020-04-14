Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 апреля 2020 года составило 15 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T16:43:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 апреля 2020 года - из инфекционной больницы выписали еще 3 человек, переболевших коронавирусом. Так, за все время в регионе выздоровели 15 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, что в Липецкой области выявили инфекцию у 74 жителей. При этом COVID-19 больны 59 человек - учитывая выздоровевших. Из них 58 липчан находятся в больнице, среди них 5 детей. 1 пациент получает лечение на дому - у него легкая форма коронавируса. Еще у 158 жителей региона подозревают инфекцию. Среди них 10 детей.

Кстати, в Липецкой области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Но липчан не смущают ни предписанные ограничения, ни новые случаи коронавируса. Многие выходят на улицу. По оценкам Яндекса, в полдень этого дня индекс самоизоляции составил 2,3 балла - "на улице очень много людей".

ИСТОЧНИК KP.RU