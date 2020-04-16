Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года: в регионе 63 зараженных

Общее число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек. Из них 22 человека выздоровели, 65 – остаются зараженными. 11 новых случаев заражения зарегистрировали только за прошедшие сутки. При этом больных с диагнозом Covid-19 начали лечить в не только в областной инфекционной, но и в других больницах Липецкой области и на дому. В частности 1 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находится в Елецкой городской больнице имени Семашко, там же еще двое с подозрением на выделение вируса. Еще 4 человека проходят лечение на дому.

Помимо этого под подозрением на выделение вируса всего по Липецкой области еще 150 человек, среди которых 8 детей. Среди уже заболевших коронавирусом еще 7 детей. Также 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.