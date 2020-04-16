2020-04-15T23:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года: в регионе 63 зараженных

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Число зараженных коронавирусом в ЛипецкеЧисло зараженных коронавирусом в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Общее число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек. Из них 22 человека выздоровели, 65 – остаются зараженными. 11 новых случаев заражения зарегистрировали только за прошедшие сутки. При этом больных с диагнозом Covid-19 начали лечить в не только в областной инфекционной, но и в других больницах Липецкой области и на дому. В частности 1 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находится в Елецкой городской больнице имени Семашко, там же еще двое с подозрением на выделение вируса. Еще 4 человека проходят лечение на дому.

Помимо этого под подозрением на выделение вируса всего по Липецкой области еще 150 человек, среди которых 8 детей. Среди уже заболевших коронавирусом еще 7 детей. Также 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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