Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жителям за день выдали более 3000 смс-кодов для выходя на улицу

16 Апр 2020 2020-04-16T13:10:22+03:00

Уже есть люди которым отказали в выдаче пропусков

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За первый день действия системы цифровых пропусков по коронавирусу в Липецкой области выдали 3159 пропусков. Отметим, что в Задонске пропускной режим начал действовать накануне, а 17 числа заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине.

Пропуска нужны для выхода за покупками, в банк или госучреждения, включая медицинские, для поездки на дачу, доставки продуктов и для получения бытовых услуг.

По данным диспетчерской службы по коронавирусу, в первый день работы системы пропусков, самой популярной стала категория это посещение магазина и аптеки – 1200 смс-кодов. На втором месте – посещение дачи и доставка товаров.

57 людям в выдаче пропуска отказали. Поскольку они пытались выйти на улицу больше двух раз в сутки. Власти отметили, что система работает и справляется с нагрузкой. Вскоре ожидается большой поток обращений за пропусками из Липецка и Ельца.

Губернатор Игорь Артамонов попросил обращающихся за пропусками, не ждать оператора а набирать на смартфоне в тональном режиме. Сейчас система выдерживает 350 звонков одновременно, вскоре ее возможности расширят до 500.

ИСТОЧНИК KP.RU