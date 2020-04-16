2020-04-16T16:31:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 апреля 2020 года увеличилось до 29 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 апреля 2020 года из больницы выписали еще 7 человек. Всего липецкие врачи за месяц благополучно вылечили от коронавируса 29 человек. Теперь общее число зараженных в Липецкой области на 15.00 составляет 60 человек. Среди них 4 ребенка. А с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 96 случаев коронавируса.

Под подозрением на выделение вируса остаются 126 человек, 7 из которых дети. Случаи заражение коронавирусом в Липецкой области регистрируют почти в каждом районе. Наибольшее количество больных в Липецке (34) и в Чаплыгинском районе (12).

Напомним, что в связи с усугубляющейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Липецке вводят цифровые пропуска с ограничением по времени передвижения по улице. Они начнут действовать уже 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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