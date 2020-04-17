2020-04-17T13:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение

Власти пытаются решить проблему со сбоями в системе электронных пропусков [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Получить электронный пропуск липчане могут через приложениеПолучить электронный пропуск липчане могут через приложениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 17 апреля, в Липецке, Ельце, Чаплыгине и Задонске запустили систему электронных пропусков. Выйти из дома можно по специальному коду. Получить его можно по телефону 8-800-450-48-58 - ввести через набор паспортные данные, либо дождаться ответа оператора. Код придет в СМС или его продиктует автоответчик.

Однако, с получением пропуска у липчан возникли проблемы. Напомним, что о сбоях в системе ранее жаловались жители Задонска, где тестировали новую меру по борьбе с коронавирусом. "КП-Липецк" тоже испытала на себе новую систему, позвонив по номеру 8 раз. Но код получить так и не удалось.

В администрации региона сообщили, что знают о проблемах и пытаются их решить. Так, цифровой пропуск можно получить через мобильное приложение "Липецкая область". Его нужно скачать в Play Market, выбрать раздел "прочее" и рубрику "Разрешение на выход". Пользователю следует ввести номер телефона, паспортные данные и указать причину выхода. Затем на указанный номер придет код.

Липчане могут получить код для выхода из дома через приложение Фото: Скриншот сайта

Липчане могут получить код для выхода из дома через приложениеФото: Скриншот сайта

Липчане могут получить код для выхода из дома через приложение Фото: Скриншот сайта

Липчане могут получить код для выхода из дома через приложениеФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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