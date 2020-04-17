2020-04-17T15:20:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек

Коронавирус также подозревают у 6 детей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан лечат от коронавируса в инфекционной больницеЛипчан лечат от коронавируса в инфекционной больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За все время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 108 человек. Выздоровели 38 липчан. По состоянию на эту пятницу, 17 апреля, Covid-19 больны 70 жителей региона. Напомним, что 2 пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще 2 - в состоянии средней тяжести. Утром в федеральном оперативном штабе сообщили, что диагноз подтвердился еще у 12 человек. Состояние заболевших оценивают как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей.

При этом инфекцию подозревают у 137 липчан. Среди них 6 детей. Накануне, 16 апреля, этот показатель был ниже - 126 человек. В Данкове в обсерваторе находится 5 жителей. На строгом домашнем карантине - 888 липчан. Их ежедневно наблюдают медики. Симптомов ОРВИ ни у кого не выявили.

Кстати, с этой пятницы в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине введена система электронных пропусков. На нее уже поступило много жалоб от людей - граждане либо не могут дозвониться по номеру 8-800-450-48-58, либо им не приходит СМС с кодом. Власти уже решают эти проблемы. Например, получить цифровой пропуск можно через мобильное приложение "Липецкая область".

ИСТОЧНИК KP.RU

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