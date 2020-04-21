2020-04-21T08:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Липецке от коронавируса: гостям города нужно самоизолироваться

Профилактические меры в Липецке от коронавируса: прибывшим в областной центр следует сообщить о себе в Единую диспетчерскую службу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Приезжающих в областной центр из других регионов России просят сообщать о прибытии. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-450-48-48. Диспетчеру следует сообщить контактную информацию, а затем самоизолироваться на 14 дней. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно вызвать врача. Данные меры касаются абсолютно всех приезжих и членов их семей. И совершенно неважно, каким способом они добирались до города - на личном автомобиле или на общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в областном центре у приезжих нередко диагностируют COVID-19. Напомним, что накануне, 20 апреля, инфекция подтвердилась еще у 20 жителей региона. Причем 12 из них были выявлены в Липецке. Всего в регионе инфекцией заразились 169 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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