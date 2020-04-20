Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года: среди новых больных больше всего липчан

20 Апр 2020 2020-04-20T16:33:01+03:00

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В этот понедельник, 20 апреля, коронавирус подтвердился еще у 20 липчан. По данным регионального оперштаба, большинство новых заболевших жители Липецка - 12 человек. Еще по 2 случая в Ельце, Лебедянском и Липецком районе. В Грязинском и Усманском районе - по 1.

Напомним, что всего в регионе COVID-19 обнаружили у 169 липчан. Продолжают лечение 107 граждан, 79 из которых находятся в больнице. Остальных, с легкой формой инфекции, лечат на дому. Выздоровели 60 человек. У 251 человека подозревают коронавирус. Умерли две женщины - 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя пациентка.

Напомним, что в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине действует пропускной режим. Чтобы выйти из дома, нужно получить цифровой код. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU