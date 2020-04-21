Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: под подозрением 171 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T15:15:10+03:00

В Липецке стало меньше человек с подозрением на коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

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К 15.00 этого вторника, 21 апреля, у 171 человека в Липецкой области подозревают коронавирус. Накануне, 20 апреля, эта цифра была выше - 251. Напомним, что всего в регионе зарегистрировали 189 случаев заражения COVID-19. Среди них 125 жителей находятся на лечении. Причем 78 людям медики оказывают помощь в больницах, а 47 - на дому. У последних инфекция протекает в легкой форме.

За все время в Липецкой области выздоровели 62 липчанина. Умерли 2 женщины - 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя женщина. В обсерваторе в Данкове находятся 4 человек. На строгом 14-дневном домашнем карантине еще 632 жителей. К ним ежедневно приходят врачи. У липчан в обсерваторе и на самоизоляции симптомов ОРВИ не выявили. Они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU