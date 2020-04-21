Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 апреля 2020 года: выписали еще 2 пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 апреля 2020 года составило 62 человека. В этот вторник выписали еще 2 липчан. По данным пресс-службы региональной администрации, они здоровы.
Так, на лечении продолжают находиться 125 жителей. К сожалению, в регионе есть смертельные случаи от COVID-19. Не удалось спасти 57-летнюю женщину и 61-летнюю жительницу. Под подозрением на выделении вируса 171 липчанин.
Кстати, из-за обстановки с инфекцией традиционное открытие фонтанов в городе могут перенести. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подготовку к запуску уже начали. Но откроются ли фонтаны 1 мая, большой вопрос. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Поэтому окончательное решение власти примут позже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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