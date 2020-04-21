2020-04-21T15:32:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Большая часть новых зараженых коронавирусом приходится на Липецк, в районах по 1 – 2 случая

15 из 20 новых пациентов с Covid-19 живут в областном центре
Лия МУРАДЬЯН
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Региональный оперштаб представил подробные данные по новым случаям заражения коронавирусом в Липецке на 21 апреля. Напомним, что утром Covid-19 подтвердился еще у 20 новых пациентов. Тем самым общее число зараженных составило 125 человек. С начала пандемии в Липецкой области коронавирусом переболели 189 человек, 62 из них вылечились, два человека, к несчастью, скончались.

Из 20 новых случаев за день 15 – жители Липецка. Еще по одному зараженному в Ельце, Липецком и Усманском районах и 2 человека в Грязинском районе. В последние дни число зараженных в Липецкой области стремительно растет. Только за два дня непосредственно среди жителей города Липецка коронавирус подтвердился у 27 человек. На данный момент еще 171 человек под подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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