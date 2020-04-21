2020-04-21T10:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 апреля 2020 года: 20 новых больных

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается
Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на это утро, 21 апреля, составило 127 человек. Диагноз подтвердился еще у 20 липчан. По данным Федерального оперативного штаба, за все время пандемии в Липецкой области COVID-19 выявили у 189 жителей.

Напомним, что переболели инфекцией 60 человек. Эти люди здоровы. Под подозрением на выделение вируса находятся 251 липчанин. Также в регионе зарегистрированы 2 смертельных случая. Не удалось спасти 57-летнюю жительницу Чаплыгинского района и 61-летнюю женщину.

В Липецке, Чаплыгине, Задонске и Ельце продолжает действовать пропускной режим. С этого дня в этом списке городов - Лебедянь. Власти отметили, что там зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом - COVID-19 выявили у 13 человек. Также дополнительные меры вводятся в Липецке. Все гости города должны сообщать о своем приезде и самоизолироваться на 2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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