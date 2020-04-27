Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: под подозрением 225 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T15:05:56+03:00

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По состоянию на 15.00 этого понедельника, 27 апреля, у 225 жителей Липецкой области подозревают коронавирус. Накануне этот показатель был ниже - 202 человека. Напомним, что за все время пандемии в регионе COVID-19 заразились 330 липчан. Этим утром диагноз подтвердился еще у 24 пациентов. На лечении в больницах и дома находятся 263 жителя региона. Выздоровели 65 липчан. Две женщины скончались. Одной было 57 лет, другой - 61 год.

В обсерваторе Данкова наблюдают за 16 пациентами. На домашнем карантине еще 401 человек. Они должны соблюдать строгий режим самоизоляции 14 дней. Все это время к ним ежедневно приходят медики, чтобы оценить их состояние. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU