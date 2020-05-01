2020-05-01T10:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: 31 новый случай

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается с каждым днем
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области все больше людей с коронавирусомВ Липецкой области все больше людей с коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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К этому утру, 1 мая, количество зараженных коронавирусом в Липецке вновь увеличилось. Заболел еще 31 человек. Так, на лечении находятся 355 липчан. Кто-то в больницах, остальные - дома. У последней категории больных COVID-19 протекает в легкой форме. За ними наблюдают медики.

По данным Федерального оперативного центра, за все время пандемии инфекцию выявили у 446 жителей региона. При этом 89 липчан выздоровели. Двое умерли - 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя женщина.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса среди медиков в Липецкой области закрыли еще одно медучреждение - Хмелинецкую районную больницу в Задонском районе. Ранее приостановили работу больницы в Долгоруково. Там COVID-19 подтвердился у 6 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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