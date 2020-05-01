Коронавирус в Липецке, новости на 1 мая 2020 года: 305 человек под подозрением на COVID-19

1 Май 2020 2020-05-01T15:32:45+03:00

В Липецкой области за все время пандемии коронавирус выявили у 446 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В больницах Липецкой области с подозрением на коронавирус находятся 305 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в эту пятницу, 1 мая. Напомним, что накануне, 30 апреля, этот показатель был ниже - 282 жителя.

Всего в области выявлено 446 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 31 пациента. В настоящий момент болеют 355 липчан. Из них 109 лечат в больницах. Остальные 246 жителей находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. За ними также наблюдают врачи. Выздоровели 89 липчан. Есть и смертельные случаи - 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя женщина.

В обсерваторе Данкова находятся 20 человек. Еще 529 липчан на строгом карантине. Симптомов ОРВИ у них не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU