Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек
По состоянию на 14.00 этой среды, 6 мая, в Липецкой области у 413 человек подозревают коронавирус. Ранее этот показатель был ниже - 355 жителей.
Напомним, что всего в регионе подтверждено 656 случаев заражения COVID-19. Этим утром стало известно о 46 новых заболевших. На лечении находится 521 липчанин. Из них 186 пациентов лежат в больницах. Оставшихся 335 человек врачи наблюдают на дому.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в обсерваторе Данкова находится 24 человека. Они здоровы. Еще 986 жителей самоизолировались. Они обязаны соблюдать строгий 14-дневный карантин. Ежедневно их осматривают медики. Симптомов ОРВИ у них также не выявили.
Кстати, за все время пандемии в регионе выздоровели 117 липчан. К сожалению, есть 2 смертельных случая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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