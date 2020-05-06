Коронавирус в Липецке, новости на 6 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 413 человек

6 Май 2020 2020-05-06T15:06:05+03:00

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По состоянию на 14.00 этой среды, 6 мая, в Липецкой области у 413 человек подозревают коронавирус. Ранее этот показатель был ниже - 355 жителей.

Напомним, что всего в регионе подтверждено 656 случаев заражения COVID-19. Этим утром стало известно о 46 новых заболевших. На лечении находится 521 липчанин. Из них 186 пациентов лежат в больницах. Оставшихся 335 человек врачи наблюдают на дому.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в обсерваторе Данкова находится 24 человека. Они здоровы. Еще 986 жителей самоизолировались. Они обязаны соблюдать строгий 14-дневный карантин. Ежедневно их осматривают медики. Симптомов ОРВИ у них также не выявили.

Кстати, за все время пандемии в регионе выздоровели 117 липчан. К сожалению, есть 2 смертельных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU