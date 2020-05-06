2020-05-06T15:07:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года составило 133 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Коронавирус в Липецкой области: жители выздоравливаютКоронавирус в Липецкой области: жители выздоравливаютФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 мая 2020 года увеличилось. По данным пресс-службы региональной администрации, в эту среду COVID-19 переболели еще 16 человек. Так, за все время пандемии 133 жителя области справились с инфекцией. Они здоровы.

Напомним, что в регионе выявлено 656 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении остаются 521 липчанин. Большинство из них дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Утром этой среды диагноз подтвердился еще у 46 человек. Днем ранее было 47 новых больных.

В обсерваторе Данкова - 24 пациента. Еще 986 соблюдают строгий домашний карантин. Все 14 дней им нельзя выходить на улицу и расширять круг общения. За состоянием самоизолированных также наблюдают медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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