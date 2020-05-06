Число заболевших коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года перевалило за 600

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 6 мая 2020 года составило 610 человек. Столько случаев заражения инфекцией было зарегистрировано с начала пандемии. В настоящее время болен 491 липчанин. Большинство из пациентов находятся на домашнем лечении, так как у них легкая форма COVID-19. За остальными медики наблюдают в больницах.

В минувший вторник диагноз подтвердился у 47 человек. Причем 16 из них - в Липецке. В Грязинском районе - 11 случаев. В Липецком районе - 7. По 3 случая зафиксированы в Хлевенском и Тербунском районах. В Ельце, а также Данковском, Добринском, Добровском, Задонском, Усманском и Лев-Толстовском районах - по 1.

117 липчан выздоровели. Накануне, 5 мая, от коронавируса вылечились еще 5 жителей. Напомним, что есть в регионе и смертельные случаи - не удалось спасти двух женщин. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Симптомов ОРВИ у них не выявили. Еще 47 человек на строгом 2-х недельном карантине. Они тоже здоровы.