День Победы в Липецке 2020: жители поют военные песни, которые звучат из автомобиля-телевизора

9 Май 2020 2020-05-09T21:21:36+03:00

В День Победы по Липецку проехал автомобиль-телевизор МЧС Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автомобильный комплекс МЧС совершил пробег по улицам города в честь праздника [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области продолжает действовать режим самоизоляции по коронавирусу. Но несмотря на ситуацию в День Победы для жителей региона удалось организовать насыщенную программу: парад для ветерана, онлайн-шествие "Бессмертного полка", фигуры высшего пилотажа от летчиков.

Автомобиль-телевизор МЧС в Липецке в День Победы.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области

Совсем чуть-чуть осталось до начала Всероссийской акции "Фонарики Победы" и праздничных фейерверков. А пока по Липецку движется автомобиль-телевизор МЧС. Транспорт уже успел побывать во многих районах города. Из динамиков разносятся военные песни. Также на машине установлен специальный экран, где транслируют слова композиций.

День Победы в Липецке.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области

В День Победы по Липецку проехал автомобиль-телевизор МЧСФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам такой сюрприз пришелся по душе. Многие выходили на балконы и подпевали. Те, кто шел по улице, останавливались, снимали на видео и, конечно, тоже вторили словам песен! Поздравляли друг друга с Днем Великой Победы

По Липецку движется автомобиль-телевизор МЧС.День Победы в Липецке

В День Победы по Липецку проехал автомобиль-телевизор МЧСФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU