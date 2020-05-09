День Победы в Липецке 2020: жители поют военные песни, которые звучат из автомобиля-телевизора
В Липецкой области продолжает действовать режим самоизоляции по коронавирусу. Но несмотря на ситуацию в День Победы для жителей региона удалось организовать насыщенную программу: парад для ветерана, онлайн-шествие "Бессмертного полка", фигуры высшего пилотажа от летчиков.
Автомобиль-телевизор МЧС в Липецке в День Победы.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
Совсем чуть-чуть осталось до начала Всероссийской акции "Фонарики Победы" и праздничных фейерверков. А пока по Липецку движется автомобиль-телевизор МЧС. Транспорт уже успел побывать во многих районах города. Из динамиков разносятся военные песни. Также на машине установлен специальный экран, где транслируют слова композиций.
День Победы в Липецке.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
В День Победы по Липецку проехал автомобиль-телевизор МЧСФото: Юлия КЛЮЕВА
Липчанам такой сюрприз пришелся по душе. Многие выходили на балконы и подпевали. Те, кто шел по улице, останавливались, снимали на видео и, конечно, тоже вторили словам песен! Поздравляли друг друга с Днем Великой Победы
По Липецку движется автомобиль-телевизор МЧС.День Победы в Липецке
В День Победы по Липецку проехал автомобиль-телевизор МЧСФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU