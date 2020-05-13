2020-05-13T18:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: город лидирует по числу больных в регионе

Среди новых зараженных COVID-19 большинство липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк лидирует по количеству заразившихся коронавирусом в регионеЛипецк лидирует по количеству заразившихся коронавирусом в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецк продолжает лидировать среди районов по количеству зараженных коронавирусом. Этим утром, 13 мая, COVID-19 подтвердился еще у 46 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, среди них 20 - из Липецка. В Липецком районе 8 заболевших. На третьем месте Долгоруковский район - 7 жителям поставили диагноз "коронавирусная инфекция". 3 случая заражения - в Задонском районе. Еще 2 - в Краснинском районе. В Елецком, Грязинском, Добринском, Лебедянском, Хлевенском и Тербунском районах по 1 новому случаю.

Напомним, что всего в регионе инфекцию подхватили 990 человек. В настоящее время на лечении находятся 753 липчанина. Под подозрением на выделение вируса 386 пациентов. Выздоровели 234 жителя. К сожалению, 3 человек спасти не удалось - двух женщин и мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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