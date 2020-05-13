Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: город лидирует по числу больных в регионе
Липецк продолжает лидировать среди районов по количеству зараженных коронавирусом. Этим утром, 13 мая, COVID-19 подтвердился еще у 46 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, среди них 20 - из Липецка. В Липецком районе 8 заболевших. На третьем месте Долгоруковский район - 7 жителям поставили диагноз "коронавирусная инфекция". 3 случая заражения - в Задонском районе. Еще 2 - в Краснинском районе. В Елецком, Грязинском, Добринском, Лебедянском, Хлевенском и Тербунском районах по 1 новому случаю.
Напомним, что всего в регионе инфекцию подхватили 990 человек. В настоящее время на лечении находятся 753 липчанина. Под подозрением на выделение вируса 386 пациентов. Выздоровели 234 жителя. К сожалению, 3 человек спасти не удалось - двух женщин и мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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