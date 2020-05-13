2020-05-13T15:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 386 человек

В регионе зафиксировано 990 случаев заражения коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
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Продолжаем рассказывать вам о ситуации с коронавирусом в Липецкой областиПродолжаем рассказывать вам о ситуации с коронавирусом в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В больницах Липецка с подозрением на коронавирус находятся 386 человек. Об этом сообщили в эту среду 13 мая в пресс-службе областной администрации. Накануне, 12 мая, этот показатель был ниже - 370 жителей.

За все время COVID-19 заболели 990 липчан. Как сообщалось ранее, в основном это приезжие и те, кто с ними контактировал. В настоящее время на лечении находятся 753 человека. Причем 557 из них - дома. У этих людей болезнь протекает в легкой форме. Остальные лежат в больницах.

Выздоровели 234 липчан. Этим днем медики выписали еще 27 жителей, победивших инфекцию. За период пандемии в регионе зафиксированы 3 смертельных случая. Не удалось спасти двух женщин и мужчину.

Напомним, что в регионе сняли режим самоизоляции, отменили электронные пропуска. Но многие меры безопасности все еще сохраняются. О них подробнее можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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