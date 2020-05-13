Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 386 человек
В больницах Липецка с подозрением на коронавирус находятся 386 человек. Об этом сообщили в эту среду 13 мая в пресс-службе областной администрации. Накануне, 12 мая, этот показатель был ниже - 370 жителей.
За все время COVID-19 заболели 990 липчан. Как сообщалось ранее, в основном это приезжие и те, кто с ними контактировал. В настоящее время на лечении находятся 753 человека. Причем 557 из них - дома. У этих людей болезнь протекает в легкой форме. Остальные лежат в больницах.
Выздоровели 234 липчан. Этим днем медики выписали еще 27 жителей, победивших инфекцию. За период пандемии в регионе зафиксированы 3 смертельных случая. Не удалось спасти двух женщин и мужчину.
Напомним, что в регионе сняли режим самоизоляции, отменили электронные пропуска. Но многие меры безопасности все еще сохраняются. О них подробнее можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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