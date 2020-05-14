2020-05-14T10:30:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 14 мая: еще 46 пациентов с COVID-19

Общее число зараженных составило 1036 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на утро 14 мая в Липецке подтвердились еще 46 новых случаев заражения коронавирусом. Тем самым общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области составило 1036 человек.

Вместе с тем количество новых зараженных в день пока не увеличивается, ежедневно регистрируют до 50 случаев, накануне было также 46. По числу заболевших лидирует Липецк. Большая часть зараженных переносят коронавирус в легкой форме, поэтому получают лечение на дому.

Вместе с тем есть и тяжелые пациенты, некоторые попадают в больницу уже в тяжелом состоянии, их сразу подключают к аппаратам ИВЛ. Поэтому несмотря на временную отмену самоизоляции, в Липецкой области все еще действует обязательный масочный режим, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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