Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек

14 Май 2020 2020-05-14T15:19:54+03:00

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По состоянию на 14.00 этого четверга, 14 мая, в Липецкой области у 375 человек подозревают коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне этот показатель был несколько выше - 386.

Напомним, что количество заразившихся COVID-19 в области перевалило за тысячу. На лечении находятся 775 липчан. Из них 189 пациентов лежат в больницах. Остальные 577 - дома, с легкой формой коронавируса. За ними наблюдают медики. Кстати, утром диагноз подтвердился еще у 46 человек.

Выздоровели 258 заболевших. Днем врачи выписали еще 24 липчан. Они здоровы. Умерли 3 человека - две женщины и мужчина. В Данкове в обсерваторе находится 8 жителей. На дому ежедневный медицинский осмотр пполучают 1 227 липчан. Речь идет о людях, соблюдающих строгий 14-дневный домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU