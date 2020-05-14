Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека

14 Май 2020 2020-05-14T17:48:35+03:00

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Этим утром, 14 мая, стало известно о новых больных коронавирусом в Липецкой области. Диагноз подтвердился еще у 46 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, 22 случая заражения за последние сутки выявили в Липецке. В Усманском районе заболели 8 жителей. В Липецком районе - 6. По 3 случая в Долгоруковском и Тербунском районах. В Ельце у 2 жителей обнаружили COVID-19. В Становлянском и Хлевенском районах - по 1 человеку.

Напомним, что за время пандемии число заболевших в регионе перевалило за тысячу. В настоящее время лечат 755 липчан. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.С подозрением на выделение вируса 375 жителей. Выздоровели 258 человек. Троих спасти, к сожалению, не удалось. Умерли две женщины и мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU