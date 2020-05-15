2020-05-15T15:42:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: у 430 человек подозревают инфекцию

На лечении находятся 794 липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Всего в Липецкой области 1 084 случаев заражения коронавирусомВсего в Липецкой области 1 084 случаев заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 14.00 этой пятницы 15 мая, в Липецкой области у 430 человек подозревают коронавирусную инфекцию. Данную информацию сообщили в региональном оперштабе. Днем ранее 375 липчан были с подозрением на выделение вируса. Все они находятся в больницах.

Напомним, что в регионе у 1 084 жителей подтвердился COVID-19. Этим утром стало известно еще о новых больных - их 48. На лечении находятся 794 липчан. У большинства легкая форма коронавируса, поэтому их наблюдают дома. Кстати, число выздоровевших вновь увеличилось. С болезнью справились еще 29 человек.

В обсерваторе Данкова - 8 жителей. На 14-дневном домашнем карантине находятся 1 198 липчан. К ним ежедневно приходят врачи, проверяют состояние изолированных. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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