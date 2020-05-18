2020-05-18T17:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19

Липчане продолжают борьбу с коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
У многих липчан подозревают коронавирусУ многих липчан подозревают коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

По состоянию на 15.00 этого понедельника, 18 мая, под подозрением на коронавирус находятся 458 жителей Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Накануне это значение было немного ниже - 446.

Пока на территории области зарегистрировано 1 240 случаев заражения COVID-19. Этим утром инфекцию выявили еще у 54 человек. На лечении находятся 918 липчан. Более 700 жителей медики наблюдают на дому. Остальные в больницах. Выздоровели 318 человек. Умерли 4 пациента.

В Данкове в обсерваторе - 9 жителей. Строгий домашний карантин необходимо соблюдать 1 016 липчанам. В самоизоляции они должны находиться не менее 14 дней. Весь этот период за их состоянием ежедневно следят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19
Реконструкция проспекта Победы в Липецке: летом планируют завершить работы по сетям
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 мая 2020 года увеличилось на 8 человек
Ночью липчанин провалился в траншею на улице Баумана
МЧС предупреждает: на Липецк обрушится гроза с сильным ветром
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без воды из-за порыва
Пропавшего в Липецке мальчика нашли, следователи проводят проверку
Сбербанк увеличивает сумму кредита и снижает ставки по военной ипотеке
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: ученые проанализировали ситуацию с COVID-19
Утром в Липецке водитель "Форда" врезался в легковушку и уехал
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 мая 2020 года: еще 54 больных
В Липецке пропал 12-летний ребенок
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 60 домов в Липецке останутся без воды 18 мая
В Липецкой области у 53 человек выявили коронавирус на 17 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 309 человек
Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 мая 2020 года составило 4 человека
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН