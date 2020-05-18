Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: у 458 человек подозревают COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T17:36:54+03:00

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По состоянию на 15.00 этого понедельника, 18 мая, под подозрением на коронавирус находятся 458 жителей Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Накануне это значение было немного ниже - 446.

Пока на территории области зарегистрировано 1 240 случаев заражения COVID-19. Этим утром инфекцию выявили еще у 54 человек. На лечении находятся 918 липчан. Более 700 жителей медики наблюдают на дому. Остальные в больницах. Выздоровели 318 человек. Умерли 4 пациента.

В Данкове в обсерваторе - 9 жителей. Строгий домашний карантин необходимо соблюдать 1 016 липчанам. В самоизоляции они должны находиться не менее 14 дней. Весь этот период за их состоянием ежедневно следят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU