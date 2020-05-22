Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека

22 Май 2020 2020-05-22T16:47:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человек. По данным областного оперштаба, в эту пятницу медики выписали еще 20 пациентов. Напомним, что липчане выздоравливают ежедневно. Так, накануне с болезнью справился 61 человек. А в среду - 41.

За время пандемии в Липецкой области зафиксировано 1 503 случая заражения COVID-19. В настоящее время на лечении находятся 1 035 жителей. Из них 837 человек наблюдают дома. Остальные липчане лежат в больницах.

Умерло 5 жителей региона. Днем оперштаб сообщил о смерти врача с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". 54-летний мужчина скончался в эту пятницу. Он работал терапевтом в Грязинской районной больнице. Обслуживал больных COVID-19. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU