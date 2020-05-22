2020-05-22T16:47:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Количество выздоровевших от коронавируса в Липецке увеличилосьКоличество выздоровевших от коронавируса в Липецке увеличилосьФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человек. По данным областного оперштаба, в эту пятницу медики выписали еще 20 пациентов. Напомним, что липчане выздоравливают ежедневно. Так, накануне с болезнью справился 61 человек. А в среду - 41.

За время пандемии в Липецкой области зафиксировано 1 503 случая заражения COVID-19. В настоящее время на лечении находятся 1 035 жителей. Из них 837 человек наблюдают дома. Остальные липчане лежат в больницах.

Умерло 5 жителей региона. Днем оперштаб сообщил о смерти врача с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". 54-летний мужчина скончался в эту пятницу. Он работал терапевтом в Грязинской районной больнице. Обслуживал больных COVID-19. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека
Подросток в Липецке застрял в качелях: на помощь пришли спасатели
Штормпредупреждение от МЧС: в субботу в Липецке заморозки
Прокуратура выявляет нарушения в ходе реконструкции Нижнего парка Липецка
Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19
Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Женщина за рулем «Кии» пострадала в ДТП с «Матизом» в Липецке
Скорая с сиреной попала в ДТП в Липецке
Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: соцработники получат доплату за особые условия труда
В Липецке "Квадра" начисляла плату за тепло без показаний счетчиков
Под Липецком 83-летний пенсионер порезал жену, которая не дала ему выпить
За 4 месяца 2039 липчан переболели пневмонией: это на 15% меньше, чем в прошлом году
Волонтеры ищут 46-летнего мужчину: он может находиться в Липецке или Тамбовской области
Из-за коронавируса в Нижнем парке Липецка не успели устранить недочеты
Коронавирус в Липецке, новости на 21 мая 2020 года: у 514 человек подозревают COVID-19
В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года: выписали 61 человека
В Липецке из-за ямочного ремонта перекроют улицу-дублер проспекта Победы
Штормовое предупреждение на 22 мая в Липецке: ожидается до 1 градуса мороза
В Липецке мошенники обманули сотрудницу банка почти на полмиллиона рублей