2020-06-16T09:47:12+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить водителя перевернувшегося автобуса Москва-Тбилиси

Прокурор утвердил обвинительное заключение [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Водителя перевернувшегося автобуса Москва-Тбилиси будут судить в ЛипецкеВодителя перевернувшегося автобуса Москва-Тбилиси будут судить в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области будут судить водителя рейсового автобуса Москва-Тбилиси. Напомним, 26 декабря 2019 года машина перевернулась на трассе М-4 "Дон" в районе населенного пункта Яркино Становлянского района. В ДТП погибли 2 человека и 8 пострадали. Все они - граждане Грузии, в том числе и 60-летний водитель.

Было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы. Водителя задержали и заключили под стражу. Свою вину он признал частично.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.

ДТП с автобусом Москва - Тбилиси под Липецком.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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