Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 июня 2020: большинство заболевших из Липецка

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:25:45+03:00

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Этим утром, 17 июня, в Липецкой области коронавирусом заболели еще 58 человек. По данным регионального оперативного штаба, большинство заразившихся - жители Липецка. Их 43. По 6 случаев выявили в Грязинском и Липецком районах. В Добровском, Усманском и Хлевенском районах заболели по 1 человеку.

Во время пандемии COVID-19 обнаружили у 3 171 жителя региона. В настоящий момент лечение продолжают 1 689 липчан. Из них 1400 пациентов находятся дома. Оставшиеся лежат в больницах, так как их болезнь протекает в более тяжелой форме. Выздоровел 1 471 человек. Коронавирус подозревают у 660 липчан.

Напомним, что власти региона просят жителей не расслабляться и соблюдать масочный режим. Некоторые жители очень ответственно подходят к своей безопасности. Например, пенсионер из Студеных Выселок приезжает за продуктами в магазин в защитном костюме и противогазе. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU