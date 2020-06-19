2020-06-19T15:49:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 июня 2020 года: выписали 109 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 июня 2020 года увеличилось. В эту пятницу врачи выписали сразу 109 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы. Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего в регионе выздоровели 1 636 жителей.

За время пандемии СOVID - 19 подтвердился у 3 285 липчан. В настоящее время на лечении находятся 1 638 человек. Из них 1 328 пациентов медики наблюдают из дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных 310 жителей пришлось госпитализировать. Коронавирусную инфекцию подозревают у 640 липчан. С подтвержденным диагнозом в Липецкой области умерли 11 человек.

Напомним, что на следующей неделе планируется перейти ко 2 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Начнут открываться небольшие ТРЦ и дополнительные группы в детских садах. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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