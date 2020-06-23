Под Липецком больного коронавирусом положили в больницу через суд
В Задонский районный суд обратился территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Представители органа просили госпитализировать жителя района с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция".
Как сообщили в пресс-службе суда, у мужчины из Задонского района выявили COVID-19. В больнице ему выдали направление на госпитализацию. Однако, гражданин написал отказ. Кроме того, он не соблюдал самоизоляцию. Постоянно посещал общественные места.
Суд решил принудительно направить мужчину в больницу. В медучреждение своенравного гражданина проводили полицейские. Напомним, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 49 человек. Врачи выписали еще 118 пациентов. Зарегистрирована 13-я смерть пациента с подтвержденным диагнозом. Не удалось спасти 27-летнюю девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU