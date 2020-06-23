Под Липецком больного коронавирусом положили в больницу через суд

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:52:18+03:00

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В Задонский районный суд обратился территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Представители органа просили госпитализировать жителя района с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция".

Как сообщили в пресс-службе суда, у мужчины из Задонского района выявили COVID-19. В больнице ему выдали направление на госпитализацию. Однако, гражданин написал отказ. Кроме того, он не соблюдал самоизоляцию. Постоянно посещал общественные места.

Суд решил принудительно направить мужчину в больницу. В медучреждение своенравного гражданина проводили полицейские. Напомним, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 49 человек. Врачи выписали еще 118 пациентов. Зарегистрирована 13-я смерть пациента с подтвержденным диагнозом. Не удалось спасти 27-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU