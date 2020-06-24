2020-06-24T10:56:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 24 июня 2020 года: еще 49 больных

Общее количество зараженных коронавирусом в Липецке - 3 536
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 49 липчан заболели коронавирусомЕще 49 липчан заболели коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось до 3 536 человек. Как сообщили в эту среду, 24 июня, в региональном оперштабе, за сутки инфекция подтвердилась еще у 49 липчан. Напомним, что днем ранее этот показатель был аналогичным. И большинство заболевших, как и ранее, выявлено в областном центре - 18. В Грязинском районе 7 новых случаев. В Липецком районе - 6.

Выздоровел 2 091 человек. В последнее время все больше липчан справляются с болезнью. Например, в минувший вторник медики выписали сразу 118 липчан. К сожалению, есть и смертельные случаи. Накануне стало известно о 13 пациенте, который скончался с подтвержденным диагнозом COVID-19. Спасти не удалось 27-летнюю девушку, жительницу Липецка. Коронавирус вызвал у нее двустороннюю пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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