Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 июня 2020 года: выписали еще 21 человека

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:18:51+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 июня 2020 года увеличилось до 2 248. За сутки медики выписали еще 21 пациента. Липчане прошли обследование, которое показало, что они полностью здоровы. Об этом сообщили в эту пятницу, 26 июня, в региональном оперативном штабе.

Напомним, что всего в Липецкой области зарегистрировано 3 623 случая заражения новой инфекцией. Утром диагноз подтвердился еще у 40 человек. Показатель меньше, чем накануне - в четверг вирус выявили у 47 жителей.

В настоящее время лечение проходят 1 361 человек. Дома находятся большинство из них - 1 130 липчан. Все потому, что у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу. Коронавирус подозревают у 627 жителей региона. 14 человек умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU