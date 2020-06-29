2020-06-29T16:15:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 29 июня 2020: почти половина заболевших из Липецка

Рассказываем, как изменилась статистика по заразившимся COVID-19 в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области еще 39 жителей заразились коронавирусом. Об этом в этот понедельник, 29 июня, сообщили в региональном оперативном штабе. Как и ранее, по числу заболевших в регионе лидирует областной центр. В Липецке выявили 17 новых случаев. Далее идет Чаплыгинский район - 5 заболевших. Замыкает тройку "лидеров" Лебедянский район с 4 зараженными.

В Задонском и Липецком районах диагноз подтвердился у 3 человек. В Данковском и Тербунском районах по 2 новых случая. В Елецком, Становлянском и Хлевенском районах по 1 зараженному.

Напомним, что всего в регионе у 3 741 жителей обнаружили COVID-19. На лечении находятся 1 367 липчан. Выздоровели 2 358 пациентов. За последние сутки выписали еще 38 жителей. Спасти не удалось 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Липецкой области 29 июня 2020: почти половина заболевших из Липецка
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