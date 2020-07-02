Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке: 20,39% жителей против

2 Июль 2020 2020-07-02T11:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 78,56% липчан проголосовали "за". Это 479 670 человек. Против поправок высказались 20,39% жителей - 124 509 жителей. Явка составила 66,31% от общего числа избирателей.

Напомним, что всего в список участников включили 920 814 липчан. На избирательные участки пришли 610 631 человек. Свой выбор сделали 610 564 жителя Липецкой области. Недействительных бюллетеней оказалось 6 385.

Голосование длилось чуть меньше недели. Власти хотели избежать скопления людей на избирательных участках, предотвратить угрозу распространения коронавируса. При этом голосующим на входе в здание выдавали индивидуальный пакет с маской, перчаткой и ручкой. Измеряли им температуру и дезинфицировали руки.

ИСТОЧНИК KP.RU