2020-07-02T11:14:48+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке: 20,39% жителей против

Одобрили поправки в Конституцию 78,56% липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Большинство липчан одобрили поправки в Конституцию РФБольшинство липчан одобрили поправки в Конституцию РФФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, 78,56% липчан проголосовали "за". Это 479 670 человек. Против поправок высказались 20,39% жителей - 124 509 жителей. Явка составила 66,31% от общего числа избирателей.

Напомним, что всего в список участников включили 920 814 липчан. На избирательные участки пришли 610 631 человек. Свой выбор сделали 610 564 жителя Липецкой области. Недействительных бюллетеней оказалось 6 385.

Голосование длилось чуть меньше недели. Власти хотели избежать скопления людей на избирательных участках, предотвратить угрозу распространения коронавируса. При этом голосующим на входе в здание выдавали индивидуальный пакет с маской, перчаткой и ручкой. Измеряли им температуру и дезинфицировали руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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