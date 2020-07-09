Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июля 2020 года: выписали 53 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июля 2020 года составило 2 772 человека. За минувшие сутки COVID-19 побороли еще 53 липчанина. Они прошли необходимые исследования, результаты которых показали - пациенты полностью здоровы.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего в Липецкой области выявили 4 093 случая заражения новой инфекцией. В настоящее время продолжают лечение 1 302 жителя. Причем в больницах находятся только 232 пациента. У них болезнь протекает в тяжелой форме. Остальных 1 070 липчан наблюдают из дома.
Коронавирус подозревают у 405 человек. Напомним, что накануне эта цифра была выше - 419. К сожалению, в регионе есть и смертельные случаи. За период пандемии скончались 19 жителей Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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