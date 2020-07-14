2020-07-14T15:15:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 июля 2020 года: выписали 99 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 июля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 14 июля 2020 года составило 2 955 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, за минувшие сутки медики выписали 99 пациентов. Результаты обследований показали, что липчане полностью здоровы.

Напомним, что за время пандемии в Липецкой области COVID-19 подтвердился у 4 255 жителей. Утром стало известно о 32 новых больных. Кстати, количество новых зараженных изо дня в день практически не меняется. Накануне, 13 июля, выявили 33 новых случая инфекции.

Этим утром липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил, что скоро в регионе снимут 3 этап ограничений. Скорее всего, это произойдет во второй половине следующей недели. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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