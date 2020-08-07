За убитую глыбой льда пенсионерку в Липецке приговорили владельца балкона

В Липецке поставили точку в несчастном случае с убитой пенсионеркой. Трагедия произошла еще прошлой зимой, 4 февраля 2019 года, у дома №94 на Депутатской улице. Там с козырька балкона на 5 этаже сорвалась глыба льда и рухнула на голову 78-летней женщине. На следующий день пенсионерка скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника.

Уголовное дело возбудили по 109 статье УК – причинение смерти по неосторожности. Виноватых искали долго – от управляющей компании до владельца квартиры. Юристы поясняли, что в законодательстве нет устоявшейся практики, кто именно должен отвечать за подобные ЧП. В итоге сошлись на хозяине квартиры. Выяснилось, что именно владельцы жилья отвечают за расчистку своих балконов от сосулек, в случае если внесли в конструкцию какие-то изменения.

Так получилось и тут. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, козырек балкона не являлся конструктивным элементом здания, который входит в обслуживание коммунальной компании. Конструкцию владелец квартиры установил самовольно и очищать ее должен был сам.

В итоге владельца квартиру признали виновным в убийстве по неосторожности. Суд приговорил его к 1.5 годам ограничения свободы. Также он должен выплатить семье погибшей 420 000 рублей.