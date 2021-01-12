В Липецке так и не смогли открыть обещанный в прошлом году каток в парке Победы. На этот раз открытие откладывается из-за вредителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на объекте кто-то перерезал трубы холодильного оборудования.По планам каток должны были открыть в конце этой недели. Теперь же на восстановление морозильной установки уйдет несколько дней. Каток начали заливать в понедельник, но если потеплеет, то все растает.Руководство фирмы, которая занимается установкой, подало заявление в полицию. По их данным вредители перерезали провода внутри установки, из-за чего та полностью вышла из строя. А одну из труб для хладогента закрыли палкой с намотанной на нее тряпкой.Рабочие подозревают, что вредители сделали это днем 11 января, когда на катке было несколько подрядных организаций. Ночью не могли, поскольку в это время объект охраняется.