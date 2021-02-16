Поставщик не смог засудить липчан, жалующихся на червивую рыбу в больнице

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении иска Фото: Юлия КЛЮЕВА

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел исковое заявление о защите деловой репутации после истории с червивой рыбой в больнице. Напомним, в апреле 2020 года в больницу "Липецк-Мед" госпитализировали женщину с ребенком. По словам матери, на ужин ей принесли рыбу с червями. Она сфотографировала порцию и выложила снимок в соцсети. Региональное отделение одной из партий распространило информацию на своих официальных каналах.

Поставщик питания - предприниматель, утверждал, что фотографии не соответствуют действительности. Также посты порочили деловую репутацию ООО, котороя не являлось исполнителем заказа. Предприниматель и ООО подали иск к партии и женщине. Они требовали признать, что информация не соответствует действительности, а также взыскать с женщины и партии в пользу ИП 100 тыс. рублей за вред репутации. Партию же наказать на 500 тыс. рублей в пользу ООО.

Как стало известно в этот вторник, 16 февраля, суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме.