Из-за коммунальной аварии в Липецке подвал детского сада залило кипятком

Подвал детского сада в Липецке залило кипятком Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Из-за порыва в Липецке, который произошел 17 февраля в районе проспекта Победы, пострадал детский сад №78. В среду вечером кипяток хлынул в подвал учреждения.

Здание находится ниже уровня места коммунальной аварии. Потоки горячей воды лились в подвал и по территории сада. Отопление отключили. Из подвала поднимался пар, который повредил отделку помещений. Начали отклеиваться обои, осыпаться штукатурка. К счастью, происшествия случилось в конце дня. Детей в здании уже не было. А в этот четверг руководство детсада попросило оставить малышей дома.

Хотя вода из подвала ушла, проблемы остались. Стены, полы и потолки в одном крыле первого этажа намокли. В коридоре от батарей и окна до сих пор валит пар. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ущерб от аварии уже подсчитывают. В ближайшее время проведут независимую экспертизу, чтобы направить энергетикам претензию на возмещение ущерба.

Вопрос по работе детского сада должны решить в городском департаменте образования. Информацию родителям донесет дирекция учреждения и воспитатели.

Напомним, коммунальная авария произошла в минувшую среду 17 февраля. Из-за порыва на трубопроводе 50 домов остались без тепла и горячей воды. Поврежденный участок отремонтировали только утром 18 февраля. По данному факту прокуратура проводит проверку.