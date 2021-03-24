Пьяной женщине на внедорожнике дали 8 лет за смертельное ДТП с семьей медиков в Липецке

В Октябрьском суде Липецка вынесли приговор 38-летней женщине, которая летом лишила жизни 18-летнего парня. Трагическая авария произошла утром 9 августа на улице Зеленой, где вылетел на встречную внедорожник «Тойота Рав 4».

Иномарка на полном ходу протаранила «ВАЗ 2107», в котором ехали супруги медики, их 18-летний сын и еще одна пассажирка. Семью с тяжелейшими травмами доставили в больницу, но парня спасти не смогли – он скончался в больнице спустя неделю, остальные выжили.

В ходе расследования выяснилось, что водитель «Тойоты» была пьяна в момент ДТП. Ей вменили часть 4 статьи 264 УК – нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть. Женщина ничего отрицать не стала. На суде она призналась, что накануне поругалась с мужем, выпила два бокала вина и в расстроенных чувствах села за руль. В ту роковую секунду на трассе она обгоняла фуру.

В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В пользу семьи взыскали компенсацию морального вреда.