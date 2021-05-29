На ПМЭФ-2021 липецкий губернатор планирует подписать соглашения с промышленными предприятиями

До начала ПМЭФ-2021 остается меньше недели Фото: "КП" Архив

До Петербурнского международного экономического форума остается меньше недели. От Липецкой области на мероприятие отправится делегация во главе с губернатором региона Игорем Артамоновым. С ним поедут замглавы администрации Дмитрий Аверов и Илья Тузов, начальник областного управления экономического развития Сергей Курбатов, начальник управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации, на ПМЭФ-2021 у Игоря Артамонова запланирован ряд деловых встреч с министрами здравоохранения, строительства, экономического развития, науки и высшего образования, цифрового развития. Ожидается, что губернатор подпишет несколько соглашений с промышленными предприятиями и другими компаниями.

Напомним, международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге. Он пройдет со 2 по 5 июня. Тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".