Губернатор Липецкой области встретится с министрами на ПМЭФ-2021

Делегация из Липецкой области выезжает на ПМЭФ-2021 Фото: "КП" Архив

В эту среду, 2 мая, в Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум. Напомним, ПМЭФ - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум проходит с 1997 года, а с 2006 - под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

В ПМЭФ-2021 примет участие делегация из Липецкой области во главе с губернатором региона. Игорь Артамонов планирует встретиться с министрами строительства, здравоохранения, науки и высшего образования, цифрового развития, экономического развития. А также подписать несколько соглашений с промышленными предприятиями и другими компаниями.

Губернатор в качестве спикера поучаствует в панельной дискуссии "Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтерство как решение задач регионов" и в сессии АИРР "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий". Ожидается, что Артамонов посетит пленарную сессию с Владимиром Путиным.