Выпускной-2021 в Липецке проведут на Соборной площади

Праздник выпускников "Липецкие зори-2021" проведут на Соборной площади Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году выпускной в Липецке пройдет на Соборной площади. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Праздник состоится 25 июня.

В прошлом году "Липецкие зори" оказались под угрозой срыва из-за коронавируса. В итоге мероприятие отменили, но для липчан организовали неофициальный выпускной бал. Торжество началось в Быхановом саду, где установили фотозоны, пригласили диджеев. Затем выпускники приехали на Набережную, где начались жаркие танцы.

Напомним, что в регионе продолжают снимать ограничения по COVID-19. В Липецкой области разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. При этом количество участников не должно быть более 50% от вместимости площадки.