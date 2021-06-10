Снова непогода: липчан предупреждают о грозе и сильном ветре

МЧС предупреждает липчан о грозе
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Жителей Липецкой области вновь предупреждают о непогоде. В этот четверг, 10 июня, в регионе ожидается гроза. При этом возможен сильный юго-восточный ветер - порывы могут достигать 17 м/с. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, местами град.
В минувшую среду непогода наделала немало проблем. Из-за грозы жители НЛМК и нескольких поселков остались без света. После перепада напряжения погасли светофоры у Кольцевой площади в Липецке. А в селе Дмитряшевка Хлевенского района град побил рассаду.
Напомним, что во время грозы лучше оставаться дома, отключить электроприборы. В случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112".