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Общество10 июня 2021 12:06

Снова непогода: липчан предупреждают о грозе и сильном ветре

Местами в Липецкой области возможен град
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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МЧС предупреждает липчан о грозе

МЧС предупреждает липчан о грозе

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области вновь предупреждают о непогоде. В этот четверг, 10 июня, в регионе ожидается гроза. При этом возможен сильный юго-восточный ветер - порывы могут достигать 17 м/с. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, местами град.

В минувшую среду непогода наделала немало проблем. Из-за грозы жители НЛМК и нескольких поселков остались без света. После перепада напряжения погасли светофоры у Кольцевой площади в Липецке. А в селе Дмитряшевка Хлевенского района град побил рассаду.

Напомним, что во время грозы лучше оставаться дома, отключить электроприборы. В случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112".