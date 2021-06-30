Новым сенатором от Липецкой области стал Дмитрий Аверов

Дмитрий Аверов - новый сенатор от Липецкой области в Совете Федерации Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 30 июня, стало известно, кто будет представлять Липецкую область в Совете Федерации. Выбор пал на заместителя главы региона Дмитрия Аверова. Губернатор области Игорь Артамонов подписал постановление, в котором Аверова наделили полномочиями сенатора РФ.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, данный документ уже вступил в силу. Соответствующее письмо направили в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Напомним, что Олег Королев ушел из Совфеда после опасного вождения в Липецке. Он подал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Неделю назад, на 507 заседании Совета Федерации сенаторы приняли его заявление. Также экс-губернатору области приостановили членство в партии.