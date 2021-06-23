Сенатор Олег Королев досрочно ушел из Совфеда после опасного вождения в Липецке

Сенатор от Липецкой области Олег Королев досрочно сложил свои полномочия в Совете Федерации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Совете Федерации приняли заявление сенатора от Липецкой области Олега Королева о досрочном сложении полномочий. Это произошло на 507 заседании Совфеда.

- Решение принято на основании соответствующего заявления сенатора в связи с состоянием его здоровья, - прокомментировали в пресс-службе Верхней палаты Федерального Собрания.

Напомним, что 13 мая на дорогах Липецка экс-губернатора Олега Королева заметили за рулем черного "Лексуса". Машина странно двигалась, виляя по дороге. Колеса были пробиты. По словам очевидцев, Королев был в состоянии опьянения. Это предположение опровергла пресс-секретарь сенатора, сказав, что ему стало плохо за рулем.

По данному факту правоохранители начали проверку. По желанию бывшего главы области приостановили членство в партии. На ситуацию отреагировал губернатор региона Игорь Артамонов, подчеркнув, что Правила дорожного движения едины для всех. 17 июня стало известно, что экс-губернатор Липецкой области решил досрочно сложить свои полномочия сенатора и написал соответствующее заявление.