В центре Липецка погасли светофоры

В Липецке снова сбои в работе светофоров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке снова неполадки в работе светофоров. На этот раз сигнальные столбы отключились в районе площади Революции - на примыканиях к кольцу со стороны площади Петра Великого и Петровского спуска. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на место выехали специалисты. Они выяснят, что произошло, а затем решат, как устранить проблему.

У липчан просят извинения за временные неудобства, а также быть максимально внимательными при переходе или проезде данного участка. Напомним, что в последнее время светофоры довольно часто гаснут в областном центре. Так, неполадки выявляли в работе объектов на улице Вермишева, а также в центре Липецка в начале месяца. Случались сбои и в июне.